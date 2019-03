Francia, Lenglet non convocato da Deschamps: "Rispetto le scelte del ct"

© foto di PhotoViews

Clement Lenglet non è stato convocato da Didier Deschamps per le prime sfide di qualificazione agli Europei 2020 ma ha ammesso di rispettare le scelte del ct: "Conosco un po' il metodo dell'allenatore e le sue scelte in difesa. Umtiti e Kimpembe sono giocatori che hanno vinto la Coppa del Mondo, che sono in nazionale da tanto tempo e sono buoni interpreti. C'è una lista dei convocati che è stata fatta e la rispetto totalmente", ha detto il giocatore del Barcellona a Canal +.