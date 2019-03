© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro la Moldavia, il portiere della Francia Hugo Lloris ha detto: "Ci eravamo preparati bene per questa partita. Abbiamo fatto molto movimento, ci siamo impegnati e ci siamo semplicemente divertiti. Giroud ha eguagliato Trezeguet? Siamo tutti molto contenti per lui. Perché è qualcuno che è sempre pronto a sacrificarsi per la squadra. È una forma di successo per lui, ma non vuole fermarsi qui".