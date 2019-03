Francia, Lloris: "Contro l'Islanda dobbiamo fare risultato e prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro l'Islanda, il capitano della Francia Hugo Lloris in conferenza stampa ha detto: "Il contesto rispetto al 2-2 di ottobre è completamente diverso. Quella era una partita amichevole, avevamo forse mostrato un po' di sufficienza, di rilassamento, che ci era costato il primo tempo e i gol dell'Islanda. Ora c'è una partita che vale tre punti. Mostreremo serietà e applicazione, con l'ambizione di vincere. Vogliamo davvero fare le cose per bene. Non abbiamo diritto all'errore al più alto livello. Dovremo gestire bene il pallone perché lo avremo, ma anche comunicare bene e aumentare il nostro livello. L'Islanda è una squadra competitiva, sarà una grande sfida per loro affrontarci di nuovo allo Stade de France. Ma tutto dipende da noi. Se li lasciamo sperare durante la partita, ciò può farci dubitare. Questa sfida richiederà applicazione e concentrazione. Se giochiamo al nostro livello, sarà difficile per loro. Abbiamo il dovere di fare risultato e prestazione".