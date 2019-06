Francia, Lloris: "Prestazione deludente, non ce lo aspettavamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la brutta sconfitta rimediata in casa della Turchia, il portiere della Francia Hugo Lloris ha detto: "È una prestazione molto deludente. Questo è abbastanza sorprendente perché durante tutta la settimana abbiamo lavorato in modo positivo. L'energia era abbastanza buona. La preparazione è stata positiva e siamo rimasti sorpresi da questa performance. Non abbiamo scuse, dobbiamo sentirci tutti responsabili di questa sconfitta. L'unica cosa che ci fa pensare è che ci sono sette partite ancora a nostra disposizione. Di solito le nostre qualificazioni sono complicate, e adesso probabilmente lo saranno di nuovo. La partita di martedì sarà importante. L'avversario è alla nostra portata, ma spetterà a noi fare ciò che è necessario sul campo".