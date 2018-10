© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Hernandez, terzino francese fresco campione del Mondo (oltreché vincitore dell'Europa League con l'Atletico Madrid) ha rilasciato una lunga intervista a Le Parisien in cui racconta anche i problemi familiari legati soprattutto all'abbandono del padre: "Non ho sue notizie da da 13 anni, neanche dopo aver vinto il Mondiale. Oggi che sono padre io, sono ancora più cosciente del disastro che ha fatto, ha fallito come padre - ha ammesso il 22enne -. Se dovessi incontrarlo, gli parlerei, però io non posso immaginare di rinunciare a mio figlio. Non lo farei per niente al mondo, se dovessi dormire sotto un ponte per la sua felicità lo farei senza dubbio. La Nazionale? Per molto tempo non ho avuto notizie dalla Francia, poi un giorno mi chiamò Deschamps e mi disse che ero nei suoi pensieri. Non ci pensai neanche un attimo e dissi subito di sì".