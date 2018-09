LAZIO, RINNOVO PER IMMOBILE FINO AL 2023. FIORENTINA, LA ZIA DI SIMEONE: “DUE OFFERTE IMPORTANTI, MA È FELICE ALLA FIORENTINA”. GABIGOL: “I TIFOSI MI RIVOGLIONO ALL’INTER”. E IL NAPOLI BLINDA LUPERTO - Ciro Immobile e la Lazio, avanti insieme. L’attaccante ha praticamente rinnovato...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 settembre

Bayern, Javi Martinez: "Avanti così in Bundes, pronti per la Champions"

Francia-Olanda, le formazioni ufficiali: Bleus coi campioni, De Vrij out

Cipro-Slovenia, le formazioni ufficiali: in campo Belec, Kurtic e Zajc

Liechtenstein-Gibilterra, le formazioni ufficiali: Gubser vs Bardon

Slovacchia, Skriniar: "Il rigore? Credo che non ci fosse"

Spagna, Saul: "Con l'Inghilterra gran partita, ma piedi per terra"

Francia, Matuidi: "Contenti per la vittoria, Olanda difficile da battere"

Valencia, gli spagnoli vogliono recuperare Garay per la Juventus

Marchisio: "Non si può iniziare un nuovo capitolo rileggendo l'ultimo"

Olanda, Koeman: "Sono arrabbiato per non aver sfruttato le occasioni"

Il tempo di una battuta nella festa dello Stade de France per Blaise Matuidi, il centrocampista di Francia e Juventus ha parlato così ai microfoni di Pressing poco fa. "Stasera siamo contenti per la vittoria, era una partita difficile contro una buona Olanda".

