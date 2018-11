Francia, Matuidi: "Mbappe un grande. Non cambi la sua personalità"

E' toccato allo juventino Blaise Matuidi presentarsi oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese in vista dei prossimi impegni della formazione allenata da Didier Deschamps. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni riportato da France Fooball: "I tanti infortunati? Non sono un problema. Siamo fortunati ad avere una squadra con molti giocatori di talento che stanno facendo bene nei grandi club europei. Abbiamo tutto per continuare a fare bene. Il mio ruolo in campo? La cosa più importante è essere in campo e aiutare la squadra. Non importa in quale posizione. Tutti conoscono i miei pregi e i miei difetti. Posso adattarmi in diverse posizioni. Nella Juventus gioco in un ruolo diverso rispetto a quello della Nazionale, ma l'importante è adattarsi alle varie situazioni. Nzonzi in Serie A? Sono rimasto molto sorpreso da quanto velocemente si è adattato al nuovo campionato. Non è mai una cosa scontata, soprattutto in un campionato molto tattico come la Serie A. E' un grande giocatore e non dobbiamo preoccuparci quando lui è in campo con la Francia. Mbappe e le critiche sulla sua personalità? Kylian è un ragazzo molto giovane e con grande talento. Tutti i grandi calciatori hanno una personalità forte. Gli esempi sono Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. E lo stesso vale per Messi. Lui è un giocatore di questo tipo. Sta facendo grandi cose e lo esorto a rimanere così com'è".