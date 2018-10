Francia, Matuidi: "Rispettiamo la Germania, ma vogliamo vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Martedì la Francia sfiderà la Germania in Nations League allo Stade de France e il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di questa sfida: "La Germania è una grande squadra anche se è uscita al primo turno della Coppa del Mondo e la rispettiamo molto. Queste sono sempre partite difficili da giocare. Cercheremo di migliorare il nostro gioco. La Nations League è un trofeo da vincere e noi giochiamo a calcio per vincere trofei. Ci concentriamo su questo, vogliamo finire primi e competere alla fase finale di questa competizione".