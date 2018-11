Francia, Nzonzi e Matuidi verso la maglia da titolare contro l'Olanda

© foto di Imago/Image Sport

Si avvicina il match di Nations League contro l'Olanda per la Francia campione del Mondo e già sicura del primo posto nel proprio girone. Un match per il quale il ct transalpino Didier Deschamps dovrà rinunciare ad alcuni giocatori fra i quali Paul Pogba. Questa la probabile formazione stilata dai colleghi di RMC Sport per la gara di venerdì con il romanista Steven Nzonzi e lo juventino Blaise Matuidi dal 1'.

Francia: Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Digne; Kante, Nzonzi; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Allenatore: Deschamps.