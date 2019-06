Francia, Pogba: "Mai pericolosi, serata storta ma ora reagiamo subito"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta subita in Turchia, il centrocampista della Francia Paul Pogba ha provato ad analizzare questo ko: "Ho provato a capire cosa non è andato, era una giornata no. Non ci riuscivano i passaggi più semplici e non appena concedevamo un'occasione loro hanno fatto gol. Con la palla non siamo stati pericolosi, non abbiamo mai tirato in porta. Eravamo pronti, sapevamo che sarebbe stata una partita di alto livello, che i tifosi stavano spingendo la loro squadra in ambiente molto caldo. Ma non lo so, non sono riusciti i passaggi più semplici, eravamo molto molto bassi, quindi non siamo riusciti ad essere pericolosi. Non ricordo l'ultima volta che abbiamo giocato così male. Dobbiamo trovare una soluzione e una risposta a questa prestazione. Certo, abbiamo bisogno di una reazione il più presto possibile, dalla prossima partita", le parole del centrocampista del Manchester United riprese da L'Equipe.