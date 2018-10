Francia, problemi al piede destro per Thauvin: salta la Germania domani

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani sera (ore 20.45), nel programma della Nations League, è in programma una scoppiettante sfida tra Francia e Germania. Alla quale però non parteciperà l'esterno offensivo Florian Thauvin: come comunicato direttamente dai profili social della federazione francese, il calciatore del Marsiglia si è infortunato al piede destro e farà pertanto ritorno nelle fila del suo club d'appartenenza. Da quanto si apprende non sarà sostituito.