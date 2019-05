Francia, tariffario fisso per il settore ospiti in ogni incontro di campionato

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La LFP ha stabilito un tariffario fisso per i tifosi ospiti nelle partite del campionato francese a partire dalla stagione 2019-20: 10 euro per gli incontri di Ligue 1, 5 euro per la Ligue 2. Inoltre deve essere riservato al settore ospiti il 5% di ogni impianto, salvo accordi specifici fra le società.