I festeggiamenti per la qualificazioni dell'Algeria alle semifinali di Coppa d'Africa si sono trasformati in tragedia: a Montpellier una donna di 42 anni è stata investita da un'auto guidata da un tifoso algerino che ha perso il controllo della vettura. Ferita anche la figlia 17enne. Arrestato il responsabile. Incidenti anche in altre città, in particolar modo a Parigi dove la situazione è degenerata al punto che la polizia ha dovuto arrestare 74 persone.

Hier soir, en marge des célébrations de la victoire de l'Algérie en quart de finale de la #CAN2019, la joyeuse ambiance a dégénéré par endroits et des magasins ont été pillés sur les Champs-Élysées https://t.co/K8JFXNTP3p pic.twitter.com/oD613uRzgL — Le Parisien (@le_Parisien) 12 luglio 2019