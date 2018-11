Francia-Uruguay 1-0, decide Giroud ma c'è ansia per il ko di Mbappé

© foto di Imago/Image Sport

Allo "Stade de France" di Parigi, la Francia campione del Mondo di Deschamps supera in amichevole l'Uruguay grazie alla rete siglata da Giroud su rigore al 52' (fallo di mano in area). Da segnalare la presenza in campo dal 1' minuto di ben cinque giocatori che militano nel campionato italiano: Matuidi (Juventus) per la Francia (sostituito poi dal romanista Nzonzi) mentre per l'Uruguay si sono resi protagonisti Vecino (Inter), Bentancur (Juventus), Laxalt (Milan) e Caceres (Lazio). La nota negativa per i francesi, nonostante la vittoria, arriva comunque da Mbappé, che ha subito un infortunio alla spalla dopo un contrasto con il portiere avversario Campana in uscita. Mbappé è volato a terra, battendo male la spalla e finendo anzitempo negli spogliatoi: al suo posto è entrato Thauvin al 36'. Ansia dunque per il PSG, atteso dalle sfide contro il Tolosa, in Ligue 1, e soprattutto contro il Liverpool, decisiva ai fini della qualificazione per gli ottavi di Champions League (il girone C vede Napoli e Liverpool a quota 6 e i parigini a 5).