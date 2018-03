Francia, Valbuena tende la mano ma Benzema non lo perdona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se incrociassi Benzema in campo non avrei problemi a dargli la mano". L'esterno d'attacco del Fenerbahce Mathieu Valbuena, al centro di un grave scandalo sessuale insieme a Benzema negli ultimi anni, sarebbe disposto a fare pace con l'attaccante del Real. Una soluzione che il suo connazionale non sembra però neanche prendere in considerazione. "Tieniti la tua mano per te!", avrebbe infatti risposto Benzema attraverso le sue Instagram Stories.