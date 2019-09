© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria ottenuta contro l'Albania, la Francia martedì sfiderà Andorra ma l'obiettivo sarà non farsi distrarre dalla caratura dell'avversario secondo Raphael Varane: "Dovremo stare in guardia. Non ci sono partite facili a livello internazionale. Anche questa gara richiederà qualche sforzo.Sappiamo cosa aspettarci. Non dobbiamo cadere nella banalità".