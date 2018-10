Francia, Varane in dubbio per la Germania per un problema agli adduttori

© foto di Imago/Image Sport

Martedì alle 21 la Francia affronterà la Germania per la sfida valida per la Nations League ma Raphael Varane è in dubbio per questa gara. Il difensore è uscito all'intervallo della sfida contro l'Islanda a causa di un problema agli adduttori e oggi non ha portato a termine tutto l'allenamento con il gruppo per precauzione. Dunque Varane contro la Germania potrebbe restare in panchina.