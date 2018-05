Francoforte, Boateng festeggia la DFB Pokal: "Incredibile, che squadra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contro il Bayern Monaco del fratello Jerome, ha avuto la meglio il Francoforte di Kevin-Prince nella sfida tra i due Boateng. Il difensore è infortunato mentre il centrocampista ex Milan è sceso in campo e dopo si è goduto l'impresa dell'Eintracht capace di vincere 3-1 a Berlino: "È semplicemente incredibile, tutto merito di questa squadra, abbiamo dimostrato passione! Se combatti e credi in te stesso, sarai ricompensato", ha detto il ghanese che poi ha anche twittato le foto dei festeggiamenti: "Non posso fermarmi, non voglio fermarmi. Che notte e che squadra".