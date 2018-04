Francoforte, Boateng: "Kovac al Bayern? Succede, è il calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per l'Eintracht Francoforte battuto 4-1 in casa del Leverkusen nello scontro diretto per il quarto posto. Dopo la gara però Kevin Prince Boateng ha assicurato che l'annuncio dell'addio del tecnico Kovac, promesso sposo del Bayern, non ha creato problemi alla squadra: "Ne abbiamo parlato tra di noi ma alla fine sappiamo che è il calcio, può succedere. Abbiamo fatto un ottimo lavoro fino ad ora e vogliamo finire la stagione come l'abbiamo iniziata, vogliamo raggiungere i nostri obiettivi e vedremo cosa accadrà per il resto".