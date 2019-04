Solo un pareggio per il Francoforte in campionato. La squadra di Hutter non è andata oltre lo 0-0 contro l'Hertha Berlino e dopo la gara il tecnico ha detto: "Non sono soddisfatto del punto, non abbiamo mai trovato la nostra strada per il match, non abbiamo mai avuto accesso in attacco, abbiamo perso palla troppe volte e dobbiamo migliorare enormemente quando si tratta di giocare la palla, sono deluso".