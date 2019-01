Francoforte, si tratta con il West Ham per l'acquisto di Oxford

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports, il Francoforte è in trattative con il West Ham per l'acquisto di Reece Oxford. La squadra tedesca è pronta a sborsare 8 milioni di sterline, circa 10 milioni di euro per il difensore ventenne che ha un contratto fino al 2021 con gli Hammers.