"In Africa dovrebbero costruire più centrali elettriche, così gli africani smetterebbero di abbattere gli alberi e di fare bambini al buio". Una frase-shock, pronunciata la scorsa settimana dal presidente dello Schalke 04, Clemens Toennies, che ha provocato un'ondata di indignazione in Germania e ha portato il dirigente a dimettersi dalla carica per tre mesi. In un comunicato rilasciato stamattina, lo Schalke ha annunciato le dimissioni temporanee di Toennies, che "ha riconosciuto le sue colpe e rinnovato le scuse".