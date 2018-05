Fred si sbilancia: "C'era il City, poi lo United ha fatto una maxi offerta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A gennaio le discussioni con il Manchester City erano avanzato. Poi, anche il Manchester United ha iniziato a parlare con il mio agente". Non si nasconde Fred, venticinquenne brasiliano dello Shakthar Donetsk, che dal ritiro del Brasile parla a GloboEsporte del suo futuro. "Adesso, se non mi sbaglio, le ultime parlano di una grandissima offerta da parte dello United per me".