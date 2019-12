Friburgo, Streich: "Un peccato non aver portato a casa alcun punto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Streich, tecnico del Friburgo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dai suoi uomini contro il Bayern Monaco per 1-3: "Sapevo che non ci avrebbero sottovalutato. Non avrei mai creduto di poter vedere la mia squadra gestire così tante occasioni da rete. Siamo riusciti a contenere i nostri avversari per quasi tutto il match ed è veramente un peccato non aver portato a casa alcun punto".