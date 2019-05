Fulham, approvato il progetto di ristrutturazione di Craven Cottage

Nonostante la retrocessione in Championship, il Fulham continua a investire. Il club rende noto di aver siglato l'accordo con la Buckingham Group Contracting Ltd per la demolizione e ristrutturazione dell'impianto di Riverside Stand. Lo stadio vedrà aumentata la capienza e saranno migliorati i servizi per i tifosi e per i visitatori.