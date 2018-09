Fulham, Elliott record-breaker: esordisce a 15 anni da pro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorno storico per il calcio inglese e per il Fulham, quello di ieri: Harvey Elliott, giovane calciatore di appena 15 anni, ha infatti esordito tra i professionisti rompendo ogni record sia per il club londinese che per la Coppa di lege inglese. Battuto il precedente primato di Ashley Chambers del Leicester, che esordì a 15 anni e 203 giorni: per il classe 2003 una decina di minuti in campo nel successo dei Cottagers contro il Milwall, una esperienza che difficilmente dimenticherà. Ma che, per stamane almeno, dovrà mettere da parte: c'è infatti la scuola da seguire, come ci ha tenuto a ribadire ieri sera il padre.