© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di André Schurrle non è ancora scritto. Il tedesco era arrivato al Fulham la scorsa estate dal Borussia Dortmund in prestito con obbligo di riscatto, ma questa opzione si attiverà solo e soltanto nel caso in cui i Cottagers dovessero centrare la salvezza. Cosa che al momento non sembra certa visto che la squadra di Ranieri è attualmente al penultimo posto a -7 dalla zona salvezza. Se dovesse arrivare la retrocessione in Championship, dunque, Schurrle farebbe ritorno a Dortmund, racconta Sport1.