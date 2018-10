Fulham, ieri l'ennesima brutta sconfitta. Il manager Jokanovic a rischio

Nella giornata di ieri è arrivato l'ennesimo passo falso del Fulham in questa stagione. Allestita forse per sognare qualcosa in più rispetto ad una semplice salvezza, la compagine londinese sta invece palesando gravi difficoltà, essendo la difesa più battuta dei migliori cinque campionati europei fino a qui. Un avvio fortemente negativo confermato dal capitombolo interno contro il Bournemouth. Uno 0-3 che mette a serio rischio la permanenza dell'allenatore Slavisa Jokanovic (in foto) sulla panchina dei Cottagers, anche se le ultime indicazioni da Oltremanica non sembrano propendere verso un immediato esonero.