© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il Sun, il Borussia Dortmund vuole Ryan Sessegnon ma lo aspetterà fino a quando il suo contratto non scadrà nel 2020. I gialloneri dovranno rispondere di un'indennità di 500.000 sterline invece dei 50 milioni richiesti dalla squadra londinese. Se il giocatore firmerà per un club inglese anche dopo la scadenza del suo contratto, il Fulham potrà chiedere un risarcimento milionario perché è un giocatore sotto i 23 anni. Una norma che non è in vigore invece quando il diretto interessato firma con un club straniero.