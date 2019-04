© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Comunicato ufficiale del presidente del Fulham, Shahid Khan: "Ieri sera è stato ufficializzato ciò che non pensavamo fosse possibile in agosto e abbiamo disperatamente cercato di porre rimedio ed evitare che la situauzione peggiorasse. Questo ha reso la giornata la peggiore per me in assoluto. Sono dispiaciuto di avervi deluso. Il nostro obiettivo era quello di costruire sulle basi della promozione della stagione passata, investendo in modo importante cercando di assicurare al Fulham una competitività duratura in Premier League e, a prescindere dai risultati, di non deludere. Non è successo e per questo ci riteniamo responsabili. Rifletteremo, pianificheremo e risponderemo di conseguenza. Vi comunicheremo nelle prossime settimane la nostra visione per il futuro, che comprende i miglioramenti in Riverside Stand che sottolineano i nostri investimenti nel nostro amato club".