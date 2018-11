Claudio Ranieri, nuovo tecnico del Fulham, ha parlato in vista del primo match alla guida dei Cottagers contro il Southampton: "E' importante mantenere una formazione coerente ma non si sa mai. Ho tutti a disposizione e quindi potrò scegliere. Il Fulham ha tre ottimi portieri, chiunque sceglierò farà bene. Venerdì sera deciderò gli undici da mandare in campo dopo averci pensato tutta la settimana. E' importante mantenere la nostra mentalità e non arrendersi mai. Non solo per la prossima partita o durante un singolo match, ma per tutto il corso della stagione. Se lo facciamo, riusciremo a salvarci. So che il mio lavoro non sarà facile, ma sono molto fiducioso sia in me stesso che nella mia squadra. Quando ero a Cagliari, dopo la prima parte della stagione, tutti i giornalisti dicevano che eravamo spacciati, invece abbiamo combattuto insieme e ci siamo saltati con una partita d'anticipo".