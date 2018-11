Fulham, Ranieri si presenta: "Una situazione come a Parma"

Conferenza stampa per Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Fulham. "Sono contento di essere tornato nella casa del calcio. Ogni sfida la intraprendo con spirito battagliero: ricordo la stessa situazione al Parma, poi ci siamo salvati. Servirà cambiare qualcosa: concediamo tanti gol, io sono italiano e per noi è importante il 'clean sheet'. Adesso guardiamo avanti: abbiamo ottimi giocatori ma devo scegliere quelli con lo spirito da combattenti. Spero di fare il mio meglio, il Fulham ha già giocato bene contro City e Liverpool ma ha perso. Ecco, preferisco giocar male e vincere".

