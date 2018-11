Fulham, Ranieri: "Un primo passo importante ma dobbiamo migliorare"

Buona la prima per Claudio Ranieri che ha trovato la prima vittoria sulla panchina del Fulham. I Cottagers hanno battuto in rimonta 3-2 il Southampton e dopo la gara il tecnico italiano ha detto: "Mi sento bene, è stato importante rimontare e conquistare con una vittoria, è un piccolo passo ma importante per l'entusiasmo e tutto il resto. Per me Mitrovic è uno dei migliori marcatori in Europa e può fare tutto nella sua carriera. È importante continuare in questo modo, ora dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo fatto e migliorare, il prossimo avversario sarà il Chelsea ed è importante mantenere ambizione e mentalità. Ho fiducia nella mia squadra, ho chiesto loro di fare un sacco di cross per Mitrovic perché è fantastico in area, abbiamo fatto delle cose buone ma dobbiamo lavorare duro per migliorare in difesa".