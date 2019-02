© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione del Fulham sta prendendo una piega sempre meno raddrizzabile, e la squadra londinese sembra avanzare a grandi passi verso un'immediata retrocessione in Championship. Il posto dello stesso Claudio Ranieri sulla panchina dei Cottagers è da considerarsi a rischio, ma soprattutto, come si legge sul Mail on Sunday, in estate - qualora dovessero essere retrocessi a tutti gli effetti - è previsto un vero e proprio esodo di massa dei tanti volti nuovi, alcuni anche di grande spessore come ad esempio Seri e Schurrle, arrivati in estate.