Furia Mourinho: "Rispetto! Ho vinto più io che gli altri 19 allenatori"

© foto di Alberto Fornasari

Furia José Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha risposto a muso duro ai giornalisti presenti: "Abbiamo perso una partita perché abbiamo concesso un gol al primo corner concesso. Nel primo tempo nessun corner concesso, nessuna punizione concessa. Poi con quel gol hanno cambiato la storia della partita. Ad ogni modo ho avuto la prova che il miglior giudice nel calcio sono i tifosi. Oggi i giocatori hanno lasciato il campo dopo aver perso in casa ma sono stati applauditi, perché lo hanno meritato".

Poi, la furia: "Sapete qual è stato il risultato di stasera? Tre a zero. Sapete cosa significa (indicando il numero tre con le dita)? Tre a zero ma significa anche tre Premier League vinte e io da solo ho vinto di più di tutti gli altri 19 allenatori insieme. Tre per me e due per loro". Infine, il portoghese abbandona visibilmente alterato: "Rispetto, dovete avere rispetto".