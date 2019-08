Futuro arabo per Ribéry. L'ex Bayern fra Qatar e Arabia Saudita

© foto di Imago/Image Sport

Avanza la pista araba per Franck Ribéry. La stella francese, dopo 12 anni al Bayern con il quale ha vinto tutto, sta riflettendo sul suo futuro. Già escluso un ritorno in Francia dove lo stesso giocatore ha precisato di voler indossare solamente la maglia del Marsiglia. Difficile un'altra avventura europea per il 36enne ed ecco che avanzano le ipotesi Qatar e Arabia Saudita. Lo riporta la Bild.