Futuro CR7? Lopetegui si era già espresso: "Uno dei migliori della storia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'annuncio, a sorpresa, di Julen Lopetegui come prossimo allenatore del Real Madrid inevitabilmente darà una svolta anche al mercato dei Blancos. In questo contesto dalla Spagna iniziano già a parlare di quello che sarà il destino di Cristiano Ronaldo dopo le enigmatiche parole post finale di Champions. Ecco il pensiero di Lopetegui su Ronaldo espresso solo pochi mesi fa: "E' uno dei migliori della storia, senza dubbio. Ha una capacità realizzativa e una ambizione fuori dal normale. E' un giocatore che non ha mai abbassato la propria voracità, la propria ambizione e la propria intensità. Questo la fa essere il giocatore che è".