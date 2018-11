Gabbiadini torna a sorridere. Tra svolta inglese, mercato e sogno azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol stagionale per Manolo Gabbiadini. Alla sua seconda partita da titolare, è stato infatti proprio l'attaccante italiano a portare momentaneamente in vantaggio il Southampton nella gara casalinga di questo pomeriggio contro il Watford. 1-1 il risultato finale del match di Premier League, con un solo punto per la classifica deficitaria dei Saints, ma anche una gran bella soddisfazione per il classe '91. Non solo il gol, perché al St. Mary's Stadium Gabbiadini è stato uno dei migliori in campo, trascinatore come in occasione dello scontro salvezza con lo Swansea di qualche mese fa.

Dopo le cinque reti del 2017-2018, quest'anno Gabbiadini non aveva iniziato nel migliore dei modi, tra panchine e convocazioni mancate, ritrovando protagonismo soltanto nelle ultime settimane. La rete segnata alla sua decima presenza stagionale, però, potrebbe rappresentare una svolta fisica e mentale nella sua esperienza inglese. Col ritorno in Serie A a gennaio come ipotesi da monitorare comunque con grande attenzione. A Bologna, d'altronde, lo riaccoglierebbero a braccia aperte. E un sogno ben chiaro nella sua mente: vestirsi di nuovo d'azzurro.