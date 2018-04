Gabbiadini torna a Wembley: "L'anno scorso bravo e fortunato, peccato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini torna a Wembley: domenica 22 aprile il Southampton affronterà il Chelsea in semifinale di FA Cup. Ricordi agrodolci per l'attaccante dei Saints, che a Fox Sports ha ricordato la sfortunata finale di un anno fa contro il Manchester United, quando una sua doppietta non impedì ai Red Devils di alzare il trofeo: "Il secondo gol è stato bellissimo, inaspettato perché arrivato da una palla innocua. Sono stato fortunato, mi è arrivata e l'ho girata. Però è stato bellissimo, c'erano i nostri tifosi a quell'angolo del campo, è una delle foto che mi piace di più guardare. Peccato poi per come è finita la gara".

Sull'avventura in Premier League.

"Era un sogno che avevo da bambino, venire in Inghilterra e fare un'esperienza qui. Mi ricordavo da piccolo, guardavo le partite di Drogba e Torres".