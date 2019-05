Gabi sull'Atletico: "Addio Godin? Politica dei rinnovi è sbagliata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabi Fernandez, ex capitano dell'Atletico Madrid, ha parlato a El Larguero dell'addio di Godin, prossimo a passare all'Inter: "E' complicato spiegare un addio come il suo. So che parlava di rinnovo da tempo ma anche che il club ha una politica speciale per gli over 30, di rinnovo annuale. Penso che sia una regola ingiusta perché non tutti i calciatori sono uguali, soprattutto quando sei del livello di uno come lui. E' una decisione difficile, ma se ne va dalla porta principale".