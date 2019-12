© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arda Turan sogna di tornare al Galatasaray. Il centrocampista turco, attualmente in prestito all'Istanbul Basaksehir dal Barcellona, starebbe già lavorando insieme al suo entourage per vestire ancora la maglia del club che l'ha lanciato tra i professionisti nel 2005. Il nazionale turco, in questa stagione, ha d'altronde collezionato finora solamente 12 presenze. Lo riporta As.