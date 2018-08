Galatasaray, Bafetimbi Gomis lascia la Turchia: ha firmato per l'Al-Hilal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bafétimbi Gomis (33) saluta la Turchia per approdare in Arabia Saudita. Fotomac scrive che l'attaccante ex Lione, Marsiglia e Swansea City ha firmato per Al-Hilal Riyad, formazione allenata dal portoghese Jorge Jesus. Dopo un anno al Galatasary, il francese ha dunque deciso di cambiare nuovamente casacca.