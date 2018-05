Galatasaray campione di Turchia, basta l'1-0 al Goztepe

© foto di Image Sport

Il Galatasaray è campione di Turchia. Grazie all'1-0 conquistato in casa del Goztepe la squadra Terim ha trionfato in campionato beffando di tre punti il Fenerbahce, vittorioso in casa per 3-2 contro il Konyaspor. Nella sfida contro Goztepe è bastato un rigore di Gomis nella ripresa e per il Galatasaray è il 21° titolo nazionale.