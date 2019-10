© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Galatasaray rischia di non avere il suo attaccante di punta per la grande sfida di Champions League contro il Real Madrid. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia infatti Radamel Falcao è alle prese con un problema al tendine d'Achille ed è in dubbio per la gara in programma martedì a Instabul.