Il Galatasaray deve cercare di risalire la classifica del Gruppo A in Champions League e proverà a raccogliere punti al Santiago Bernabeu, dove mercoledì affronterà il Real Madrid. La formazione turca, però, non potrà contare su uno dei suoi elementi più rappresentativi: Radamel Falcao, infatti, non ha ancora recuperato dall'infortunio al tendine d'Achille, come ha dichiarato il medico del club, Yener Ince. La sua ultima apparizione risale a più di un mese fa, nella sconfitta per 1-0 contro il Paris Saint-Germain.