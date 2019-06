Galatasaray, occhi puntati su Seri del Fulham

© foto di Federico De Luca

Potrebbe durare un solo anno l'avventura in Inghilterra di Jean-Michel Seri. Secondo quanto riportato da L'Equipe il centrocampista ex Nizza potrebbe infatti salutare il Fulham, fresco di retrocessione dalla Premier League, per accettare il corteggiamento del Galatasaray. Seri (27) è sotto contratto con i Cottagers fino al giugno 2022.