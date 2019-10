Secondo il quotidiano turco Fotomac il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante Martin Minchev, classe 2001, del Cherno More Varna, club che milita in massima serie bulgara. Il giocatore, autore di due reti in 10 presenze, in patria viene paragonato a un grande attaccante come Dimitar Berbatov e a gennaio potrebbe sbarcare in Turchia per vestire la prestigiosa maglia del club di Istanbul.