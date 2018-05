Galatasaray, sogno Shaqiri per la Champions League

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, Xherdan Shaqiri potrebbe trasferirsi in Super Lig. Il giocatore dello Stoke City difficilmente resterà con la squadra retrocessa in Championship e su di lui c'è l'interesse del Galatasaray campione di Turchia in carcia che gli darebbe la vetrina della Champions League. L'affare può andare in porto per 16 milioni di euro.