Galatasaray, Terim: "Abbiamo giocato una gara da Champions League"

IL SANTOS CHIEDE IL PROLUNGAMENTO DEL PRESTITO DI GABIGOL, IL MILAN ACCOGLIE GAZIDIS. LIVERPOOL SU BARELLA, L'AUSTRALIA VUOLE RIPORTARE IN CAMPO FRANCESCO TOTTI. IL PADRE DI REINA SVELA: CHIUDERÀ LA CARRIERA IN ROSSONERO Il Santos vorrebbe tenere Gabriel Barbosa, attaccante attualmente...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 settembre

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna - Ok Romulo, Destro in panchina

Le probabili formazioni di SPAL-Atalanta - Petagna vs Gomez, nemici amici

Le probabili formazioni di Ascoli-Lecce - Dubbio Ardemagni per Vivarini

Le probabili formazioni di Brescia-Pescara - Out Balzano, torna Torregrossa

Le probabili formazioni di Cittadella-Cosenza - Veneti per il tris

Le probabili formazioni di Cremonese-Spezia – Spazio a Strefezza in attacco

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo - Dybala out, Boateng titolare

Il Messaggero titola: "Edin, il dottore per la Roma"

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo - Emre Can e Boateng dal 1'

Le probabili formazioni di SPAL-Atalanta - Ilicic ci prova, Paloschi in panchina

Le probabili formazioni di Salernitana-Padova – Dubbi per Colantuono e Bisoli

Le probabili formazioni di Livorno-Crotone - Dubbi in attacco per Lucarelli

Le probabili di Galatasaray-Lokomotiv - Problemi in attacco per Semin

Le probabili formazioni di Bruges-Dortmund - Dubbio Pulišić per Favre

Le probabili formazioni di Liverpool-PSG - Dubbio Firmino per Klopp

