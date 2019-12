© foto di Insidefoto/Image Sport

Troppo brutto per essere vero il Galatasaray che perde 5-0 contro il PSG e dice addio anche al terzo posto che avrebbe consentito alla squadra turca di accedere all'Europa League: una sconfitta senza appello quella rimediata dalla formazione di Fatih Terim al Parco dei Principi con i francesi a dominare in lungo e in largo il match. Una delusione fortissima per l'allenatore turco che però non cerca scuse: "PSG e Real Madrid sono a un livello superiore rispetto a noi, possiamo solo far loro i complimenti. Per noi non è stato semplice, uscire così lascia una profonda amarezza; quella di stasera è la peggior performance della mia vita ed è colpa mia, i giocatori hanno fatto tutto il possibile" sono state le sue parole riportate dal sito ufficiale della Uefa.